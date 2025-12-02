Japonya'nın No. 7 navigasyon uydusu uzay yolunda

Japonya, şubat ayında navigasyon sistemini sabit şekilde yönetecek uyduyu fırlatmaya hazırlanıyor.

Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA), ve Mitsubishi Heavy Industries, Michibiki No. 7 uydusunu, 1 Şubat'ta H3 roketiyle Kagoshima vilayetindeki Tanegashima Adası'dan fırlatacak.

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre Mitsubishi Electric Corp. tarafından üretilen uydu, yaklaşık 5 ton ağırlığında ve güneş panelleri açıldığında genişliği yaklaşık 19 metreye ulaşıyor.

7 Aralık'ta fırlatılması planlanan diğer uydularla birlikte No. 7 uydusu, Quasi-Zenith Uydu Sistemi olarak adlandıran Japonya'nın yedi uydulu navigasyon sistemini tamamlayacak. Bu, ABD'nin Küresel Konumlandırma Servisi'ne benzer bir sistem.

ARIZA YAŞANSA DA SİSTEM ÇALIŞACAK

Japonya kendi uydularını yöneterek, dış sistemlere bağımlı olmadan stabil ve kesintisiz bir navigasyon sistemi kurmayı hedefliyor.

Yörüngedeki yedi uydunun en az dördü Japonya üzerinde konumlanacak. Uzay ajansı, nihai hedef olarak 11 navigasyon uydusuna sahip olmayı hedefliyor. Bu şekilde herhangi bir arıza yaşandığında bile sistemin çalışmayı sürdüreceği belirtiliyor.