Japonya'nın uzayda neden iki kez başarısız olduğu açıklandı

Bu ayın başlarında Japonya merkezli bir şirketin Ay’a iniş yapması planlanan uzay aracı, yön bulmak için kullandığı lazer sistemindeki bir sorun nedeniyle Ay yüzeyine çakıldı. Ispace adlı şirketin yetkilileri, Salı günü Tokyo’da düzenledikleri basın toplantısında kazayı duyurdu. Bu, ispace’in son iki yıldaki ikinci başarısız Ay inişi girişimi oldu. “Resilience” (Dayanıklılık) adı verilen uzay aracı, Ay’ın kuzey kutbuna yakın bölgesi olan Mare Frigoris (Soğuklar Denizi) üzerine inmeyi hedefliyordu. NASA ’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşif Yörünge Aracı), kazanın meydana geldiği bölgenin fotoğraflarını Dünya’ya iletti. Görüntülerde, Resilience ve taşıdığı mini keşif aracının enkazı yer alıyor.

LAZERLİ MESAFE ÖLÇÜM CİHAZI SORUMLU TUTULDU



Şirket yetkilileri, kazadan uzay aracının lazerli mesafe ölçüm cihazını sorumlu tuttu. Cihazın devreye geçmesinde gecikme yaşandığı ve bu nedenle aracın Ay yüzeyine olan mesafeyi doğru şekilde ölçemediği belirtildi. Resilience, saniyede 42 metre gibi yüksek bir hızla alçalmaktayken irtibat kesildi ve beş saniye sonra Ay yüzeyine çakıldı.



Şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği ilk Ay inişi denemesi de yazılım hatası nedeniyle başarısız olmuştu. Her iki kazada da sorunlar, inişin son aşamasında yaşandı.



2027 YILINDA YENİ GÖREV



Art arda yaşanan başarısızlıklara rağmen ispace pes etmiyor. Şirket, NASA iş birliğiyle 2027 yılında üçüncü bir Ay inişi girişimine hazırlanıyor.



Ayrıca dördüncü bir görev daha planlanıyor. Şirket yetkilileri, ilave testler ve iyileştirme çalışmalarına 1.5 milyar yen (10 milyon dolardan fazla) harcanacağını açıkladı.



CEO ve kurucu Takeshi Hakamada, “Şirketimiz yaşanan aksiliklere rağmen geri adım atmadı,” diyerek, müşteri güvenini yeniden kazanmayı hedeflediklerini belirtti.