Japonya'ya hava engeli: Gözlem uydusu fırlatılması erteledi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunun fırlatılmasını ertelediğini duyurdu.  Erteleme nedeni hava muhalefeti olarak açıklandı.

Japonya'ya hava engeli: Gözlem uydusu fırlatılması erteledi

JAXA, yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunun fırlatılmasını erteledi.

JAXA'nın açıklamasına göre, güneydeki Tanegaşima Merkezi'nden yeni tip gözlem uydusunun fırlatılmasına ilişkin takvimde değişiklik yapıldı.

30 Haziran'da fırlatılacağı duyurulan gözlem uydusu, ülkenin güney bölgelerindeki kötü hava şartları sebebiyle hafta başı gerçekleştirilecek.

Savunma Bakanlığınca geliştirilen kızılötesi sensöre sahip "Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu" (ALOS-4), kullanımdaki ALOS-2'nin yerini alacak.

Yeni tip "ALOS-4" uydusu, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.

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