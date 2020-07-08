“Jeff Bezos Amazon’da boğularak öldü” iddiası

Dünyanın en zengin insanı ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, kısa bir süre önce sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. 56 yaşındaki Bezos’un #RipJeffBezos etiketiyle Amazon nehrinde boğularak ironik bir şekilde öldüğü iddia edildi. Ancak bu iddia doğru değil ve ve Salı günü ünlü televizyon sunucusu Ellen Degerenes’in sahte ölümünün ardından ortaya çıkan trendi devam ettirmek için yapılan bir şakadan ibaret.

ntv.com.tr 08.07.2020 - 18:36 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 18:41

“Jeff Bezos Amazon’da boğularak öldü” iddiası

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ABD’li girişimci ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, sosyal medyadaki büyük bir şakanın son kurbanı oldu. 

Twitter’ın “trend topic”leri arasında yer alan #RipJeffBezos (Huzur İçinde Yat Jeff Bezos) etiketi aracılığıyla sosyal medya kullancıları şu anda dünyanın en zengin insanının ironik ölümünün ardından üzüntülerini dile getiriyor.

Ancak, 115 milyar dolar serveti bulunan 56 yaşındaki Bezos’un Amazon nehrinde boğularak olduğu iddiası doğru değil ve ve Salı günü ünlü televizyon sunucusu Ellen Degerenes’in sahte ölümünün ardından ortaya çıkan trendi devam ettirmek için yapılan bir şakadan ibaret. 


Sosyal medya kullanıcıları, kimi zaman bu kişilerin öldükten sonra hayatın nasıl olacağına dair düşüncelerini ya da tamamen onları ti’ye alan paylaşımlar yaparak kendi aralarında eğleniyorlar.

JEFF BEZOS NASIL HACK'LENDİ?

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