Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuruyor

Uzay rekabetini ticari uçuşlarla körükleyen ABD'li milyarder Jeff Bezos, 2030 yılına kadar uzaya ticari uzay istasyonu inşa edeceğini açıkladı. 2025 yılında da ilk misafirlerin ağırlanması bekleniyor.

Haberler - Reuters 26.10.2021 - 10:34

Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuruyor

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Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar bir ticari uzay istasyonu inşa edeceğini duyurdu. Blue Origin yaptığı açıklamada, uzay istasyonunun aralarında Boeing'in de olduğu 5 şirketin katkıları ile inşa edeceğini belirtti.

CNBC'de yer alan habere göre, bu ticari uzay istasyonun kurulmasında ve işletilmesinde havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation'ın bağlı ortaklığı Sierra Space ve Boeing ile ortaklık yapılacak.

Blue Origin, Orbital Reef (Yörünge Resifi) adı verilecek olan uzay istasyonunun 2025'ten sonra faaliyete geçmesi ve 10 kişiyi ağırlayabilmesi hedefleniyor.

VİDEO: MİLYARDER İŞ İNSANI BEZOS'UN UZAY YOLCULUĞU

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