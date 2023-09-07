Jimnastik yapmak çocukların özgüvenini artırıyor

Her yaştan yetişkin jimnastiğe başlayabiliyor



Jimnastik yapmanın yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de birçok faydası bulunuyor. Daha önce spor yapmış ya da yapmamış olan yetişkinler, yaş fark etmeksizin kendilerine uygun seviyeyle jimnastiğe başlayabiliyor.

Temel hareketlerle esneklik, denge ve güç kondisyonunu geliştiren jimnastiği yetişkinlerin asıl tercih etme sebepleri arasında stres atmak ve enerji seviyesini yükseltmek bulunuyor.



Aletli ve aletsiz olarak yapılabilinen jimnastiğin pek çok alt branşı bulunuyor, bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;



-Artistik Jimnastik



-Ritmik Jimnastik



-Trambolin Jimnastik



-Parkur Jimnastik



-Acro Jimnastik



-Yoga



-Step Aerobik



-Pilates



-Zumba



-Cross fit



Jimnastiğe teşvik etmek için çalışmalar sürüyor



Ülkemizde son 10 yılda popülaritesi hızla artan jimnastiği her yaştan kişinin spor yapması için teşvik çalışmaları sürüyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun destekleriyle jimnastik yapmak gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Eğlenceli ve motive edici bir branş olan jimnastiğin federasyondan onaylı yeterlilik belgeli ve profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılması gerekiyor. Bu noktada Gymnastics Plus gibi uzman ekiplerin ders verdiği salonlarda eğitim almak kritik bir önem arz ediyor.