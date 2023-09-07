Jimnastik yapmak çocukların özgüvenini artırıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Allianz Sigorta'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Understanding Trends in Youth Participation In Sport araştırmasına göre gençlerin %55'i fiziksel aktivite yaptıkları günlerde, okulda geçirdikleri zamandan daha çok keyif alıyor.
Haftada en az bir kez spor yapan gençlerin ayda bir kez spor yapanlara göre daha olumlu bir ruh haline ulaştığını ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğu kaydediliyor. Öyle ki ebeveynlerin %90'ından fazlası, çocuklarının fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek için spor yapmasını istiyor.
Çocukların teknolojik cihazlardan koparak sosyalleşmesi adına spor yapmalarının önemini vurgulayan Gymnastics Plus Kurucusu Mukaddes Ekim ise jimnastiğin var olan tüm spor dallarına başlamak için önemli bir basamak olduğunu belirtiyor.
Jimnastik denge, güç ve kondisyonu geliştiriyor
Özellikle büyük şehirlerde hareket alanı kısıtlı olan çocuklar, spora daha çok ihtiyaç duyuyor. Sporu erken yaşlarda çocuklara sevdirmek ve özendirmek isteyen ebeveynler ise profesyonel spor salonlarından destek alıyor. Erken yaşta spora alıştırılan çocuklar, sporu daha kolay bir şekilde hayatlarının bir parçası haline getirirken jimnastiğe erken yaşta başlamak bedeni diğer tüm spor dalları için hazırlayabiliyor. Peki jimnastiğin çocuklara faydaları nelerdir? Sizin için derledik.
-Esneklik kazandırır.
-Denge, güç ve kondisyonu geliştirir.
-Kasları güçlendirir.
-Stresi azaltarak fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler.
-Enerji verir.
-Dengeli beslenme ve düzenli uykuyu teşvik eder.
-Sosyalleşmelerine ve daha özgüvenli olmalarına yardım eder.
-Duruş bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.
-Boy ve kilonun orantılı olmasına yardım eder.
Her yaştan yetişkin jimnastiğe başlayabiliyor
Jimnastik yapmanın yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de birçok faydası bulunuyor. Daha önce spor yapmış ya da yapmamış olan yetişkinler, yaş fark etmeksizin kendilerine uygun seviyeyle jimnastiğe başlayabiliyor.
Temel hareketlerle esneklik, denge ve güç kondisyonunu geliştiren jimnastiği yetişkinlerin asıl tercih etme sebepleri arasında stres atmak ve enerji seviyesini yükseltmek bulunuyor.
Aletli ve aletsiz olarak yapılabilinen jimnastiğin pek çok alt branşı bulunuyor, bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;
-Artistik Jimnastik
-Ritmik Jimnastik
-Trambolin Jimnastik
-Parkur Jimnastik
-Acro Jimnastik
-Yoga
-Step Aerobik
-Pilates
-Zumba
-Cross fit
Jimnastiğe teşvik etmek için çalışmalar sürüyor
Ülkemizde son 10 yılda popülaritesi hızla artan jimnastiği her yaştan kişinin spor yapması için teşvik çalışmaları sürüyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun destekleriyle jimnastik yapmak gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Eğlenceli ve motive edici bir branş olan jimnastiğin federasyondan onaylı yeterlilik belgeli ve profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılması gerekiyor. Bu noktada Gymnastics Plus gibi uzman ekiplerin ders verdiği salonlarda eğitim almak kritik bir önem arz ediyor.
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