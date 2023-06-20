Jüpiter'deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

Bilim insanı Kevin M. Gill, görüntüyü 2022'de uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden işledi.



Yıldırım fotoğrafı çekildiğinde, uzay aracı gezegene yaklaşırken 78 derecelik bir enlemde Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 32 bin kilometre üzerindeydi.



Juno , Jüpiter'e 50'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve 820 bin kilometreden fazla uçtu.



Jüpiter'e 4 Temmuz 2016'da ulaştı ve ilk bilim uçuşu 53 gün sonra gerçekleşti.