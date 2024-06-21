Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke'sinin yaşı belirlendi! ABD'den daha genç

Bilim insanları Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke'sinin gerçek yaşını belirledi. Yeni çalışma, bu fırtına sisteminin ABD'den daha genç olduğunu ortaya çıkardı.



Çalışma, 1665'te gökbilimci Giovanni Domenico Cassini tarafından keşfedilen ve kalıcı olduğu sanılan lekenin muhtemelen 18. ve 19. yüzyıllar arasında ortadan kaybolduğu sonucuna vardı.



Mevcut Büyük Kırmızı Leke'nin 190 yıl kadar bir süredir var olduğu öne sürülüyor.



KIRMIZI LEKE DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDE



Boyutları Dünya'ya eşit olan Büyük Kırmızı Leke'nin dış kenarlarında hızı saatte 450 kilometreye ulaşan rüzgarlar esiyor.



Leke kendine özgü kırmızı rengini atmosferik kimyasal reaksiyonlardan alıyor. Jüpiter'in fırtınaları Cassini'nin 1665 yılında aynı enlemde karanlık bir oval keşfetmesinden bu yana bilimsel merakın odağında yer alıyor. Kalıcı Leke olarak adlandırılan bu bölgenin 1713'te gözden kaybolup 1831'de yeniden ortaya çıkması, fırtınanın sürekliliği konusunda tartışmalara neden oluyor.

GİTTİKÇE KÜÇÜLÜYOR



İspanya'dan araştırmacılar ayrıca fırtına sisteminin her yıl küçüldüğünü, 1879'da gözlemlendiğinde 39 bin kilometre genişliğinden bugün sadece 14 bin kilometre genişliğe düştüğünü keşfetti. Bu da bir gün ortadan kaybolabileceğini gösteriyor.



NASA'nın Juno uzay aracı 2016'dan bu yana Jüpiter'in yörüngesinde dolaşıyor ve lekenin görüntülerini çekiyor.