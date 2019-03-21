4 yıldır yürüttüğü Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Kaan Terzioğlu’nun yeni işi yapay zeka sektörü oldu. Kaan Terzioğlu, yapay zeka alanında faaliyet gösteren FastForward’da işe başladı.
Terzioğlu, Linkedin’deki profilini önceki gün güncelleyerek ABD’nin California eyaletindeki Mountain View'de FastForward.ai şirketinin danışma kurulu üyesi olarak atandığını paylaştı.
OPERATÖRLERE HİZMET VERİYOR
FastForward, mobil operatörlerin başta Facebook Messenger, Instagram, Twitter olmak üzere sosyal ağlar üzerinden aboneleriyle olan etkileşimi artıracak yapay zeka çözümleri geliştiriyor.
DANIŞMA KURULUNDA ÖNEMLİ İSİMLER
FastForward’un danışma kurulunda Terzioğlu ile birlikte Evernote’un kurucusu Phil Libin ve Nexit Ventures’ın ortaklarından Markku Mäkeläinen gibi önemli isimler de yer alıyor.
Turkcell’de Terzioğlu'nun ayrılığı sonrası genel müdür koltuğuna vekaleten Murat Erkan getirilmişti.