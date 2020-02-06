Kabin hastane inşaatını 100 milyon kişi canlı izledi

Corona virüsüne yakalanan hafif vakaların tedavisi amacıyla, Wuhan kentindeki birçok stadyum ve sergi merkezinde kabin hastaneler kuruluyor.



3 Şubat'ta başlatılan kabin hastane projesi kapsamında şu ana kadar 13 kabin hastane kuruldu. Bu hastanelerde toplam 10 bin yatak bulunması planlanıyor.



Çin Medya Grubu tarafından geliştirilen Yangshipin adlı video uygulaması da kabin hastanelerin inşaat çalışmalarını canlı olarak yayınlıyor. Yayınları canlı izleyenlerin sayısı, dün akşam itibarıyla 100 milyonu aştı.



Yangshipin uygulamasında, inşaat çalışmaları 24 saat aralıksız canlı yayınlanıyor.



Wuhan'da daha önce yine salgınla mücadele kapsamında inşa edilen Huoshenshan ve Leishanshan isimli iki prefabrik hastanenin inşaatı da 90 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenmişti.