Kaçak yıldız bulundu: 6 bin ışık yılı uzakta alışılmadık olay

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nde bulunan VLT teleskobundan elde edilen göz kamaştırıcı yeni bir görüntü, Ophi takımyıldızında Dünya'dan 6 bin ışık yılı uzaklıktaki Yılancı takımyıldızında ortaya çıkan alışılmadık bir kozmik hikâyeyi gözler önüne serdi.

Fotoğrafta, Gum 80 olarak da bilinen kırmızı renkli bulutsu Sh2-46'nın, kalbinde yuvalanmış parlak mavi-beyaz bir yıldızdan gelen yoğun radyasyon nedeniyle ateşli bir renk tonuyla aydınlandığı görülüyor.

Uzmanlar bu dev yıldızın, evrendeki en nadir ve en parlak yıldızlardan biri olduğunu ve çevresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Gökbilimciler bu yıldızın, yeni yıldızların doğduğu yakınlardaki bir bulutsu doğum bölgesinden kaçan bir yıldız olduğuna inanıyor.

Avrupa Güney Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, “Bu yıldız burada olmamalıydı. Uzayda her şey göründüğü gibi değildir” denildi.

Yıldızın göçebe geçmişine dair ipucu, yıldızın yanında gözlemlenen belirgin bir kavisli kozmik yapı şeklinde ortaya çıkıyor. Bu, yıldızın nebulanın içinden geçerek gaz ve tozu sıkıştırdığını gösteren bir işaret.

Gökbilimciler HD 165319 olarak adlandırılan yıldızın bir zamanlar, Kartal Nebulası'ndaki genç bir yıldız kümesinin parçası olduğundan şüpheleniyor.

Gökbilimciler galaksimizde genellikle kaçak yıldızlar olarak adlandırılan düzinelerce benzer kavisli kozmik yapı gözlemledi.

Bu gözlemler, yoğun, genç yıldız kümelerinde, çoğunlukla üç veya daha fazla yıldız arasındaki karmaşık yerçekimi etkileşimlerinin bir yıldıza yüksek hız kazandırdığını ve onları kümeden uzaklaştırarak uzayda seyahat etmeye zorladığını öne sürdü.

Bu yıldız sürgünleri, Sh2-46'da olduğu gibi bir nebulanın içinde son bulmadan önce yıldızlararası boşlukta yüzyıllarca seyahat edebilir.

