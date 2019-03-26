Tarihte ilk kez iki kadının birlikte yapacağı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle iptal edildi.



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Anne McClain'nin uzayda Christina Koch yerine erkek astronot Nick Hague ile birlikte yürüyeceğini açıkladı.



Astronotlar, Cuma günü için yapılması planlanan ve altı saat sürmesi beklenen yürüyüşte, istasyona lityum iyon bataryaları monte edecek.

Spacewalks are a challenge, but the right equipment makes the job easier! Spacesuits are the most important gear. To get the best fit, we've updated the assignments for our March 29 and April 8 spacewalks outside the @Space_Station. Get more details: https://t.co/AoXmgVqKkJ pic.twitter.com/xrCKdMgFXr — NASA (@NASA) March 25, 2019

NASA daha önce yürüyüşü Amerikalı kadın astronotlar Anne C. McClain ve Christina H. Koch'un gerçekleştireceğini açıklamıştı.



NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Uzay yürüyüşleri oldukça zorlu görevler ama doğru ekipman işleri kolaylaştırıyor! Astronot kıyafetleri ise en önemli ekipman. İyi sonucu alabilmek için 29 Mart görevlendirmelerini güncellememiz gerekti."

Rus kozmonot Velentina Tereshkova,1963 yılında uzaya giden ilk kadın olmuştu. Rus kozmonot Svetlana Savıtskaya ise 1984 yılında uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.