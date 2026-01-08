Kafanızda müzik çalan lolipop geliştirildi: Dişlerinizle şarkı dinlemeye hazır olun

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da şaşırtıcı bir inovasyona ev sahipliği yapıyor.

Hindistan merkezli Lava Brand tarafından geliştirilen Lollipop Star, kemik iletim (bone conduction) teknolojisini bir şekerlemeye sığdırarak müziği doğrudan kafatasınızın içinde çalan bir "akıllı şeker" olarak karşımıza çıkıyor.

DİŞLERİNİZ HOPARLÖRE DÖNÜŞÜYOR

Geleneksel kulaklıkların aksine Lollipop Star için herhangi bir uygulama indirmeye veya Bluetooth eşleştirmesine gerek yok. Şekeri ısırdığınızda veya dişlerinizle kavradığınızda oluşan titreşimler, çene kemiğiniz üzerinden doğrudan iç kulağa (koklea) iletiliyor. Bu sayede müzik sadece sizin tarafınızdan duyuluyor; dışarıdakiler ise sadece hafif bir vızıltı hissediyor.

TEK KULLANIMLIK BİR EĞLENCE DENEYİMİ

Şirket, bu ürünü uzun ömürlü bir teknolojik cihazdan ziyade, koleksiyonluk bir atıştırmalık olarak pazarlıyor.

Yaklaşık 8,99 dolar (yaklaşık 270 TL) fiyat etiketine sahip olan her bir lolipop; kendine has bir aromaya, tasarıma ve içinde yüklü özel bir şarkıya sahip.

Lava Brand, şimdiden Ice Spice ve Akon gibi dünya yıldızlarıyla iş birliği yaparak bu şekerleri birer hayran ürününe dönüştürmüş durumda.

Ürünün özellikle partiler, pop-up etkinlikler ve doğum günü organizasyonları için vazgeçilmez bir eğlence aracı olması bekleniyor.

SES KALİTESİ VE GÜVENLİK

Teknoloji meraklıları için bir not: Lollipop Star’dan bir stüdyo kulaklığı performansı beklememek gerekiyor. Sesler daha çok orta frekanslarda yoğunlaşıyor ve bas sesler zayıf kalıyor.

Ayrıca şekerleme ve elektroniği bir araya getiren bu ürünle ilgili gıda güvenliği kurumlarının onay süreçleri ile elektronik atık yönetimi konuları hala merak konusu.

Diş teli, kaplama veya hassas diş yapısına sahip kullanıcıların ise titreşimle çalışan bu ürünü kullanırken dikkatli olmaları öneriliyor.

Henüz genel satışa sunulmayan Lollipop Star için Lava Brand, web sitesi üzerinden ön kayıt toplamaya başladı.