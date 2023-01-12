Geçtiğimiz sene, Kalaşnikof son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi.

Şirketin geçen yıl devlete yönelik 45 üretim siparişini yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri-teknik iş birliği alanında da 25 siparişin tamamlandığı kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu siparişlerin, şirketin tarihi boyunca tamamlanan en büyük siparişler olduğuna işaret edilirken, silah üretiminin de son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.



Rus haber ajansı RİA Novosti’de Kasım 2022’de yer alan haberde, Kalaşnikof’un Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirildiği bildirilmişti.

