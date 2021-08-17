Kaliforniya için Youtuber vali adayı

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da valilik seçimi hazırlıkları var.



Silikon Vadisi ve Hollywood'un da bulunduğu eyalette bir Youtuber da aday oldu.

Henüz 29 yaşındaki Kevin Paffrath yüzbinlerce takipçisi olan bir Youtube kullanıcısı. Emlak alım satımı ve inşaat işleriyle uğraşan Paffrath Kaliforniya valiliği için yarışan adaylardan biri.

Ağustos ayında yapılan anketler Paffrath'in adaylar arasında en güçlü isim olduğunu gösteriyor. Paffrath, Kaliforniya valisi olursa bu koltuğa oturan en genç isim olacak. Kaliforniya'da seçim 14 Eylül'de gerçekleşecek.

Seçmene mevcut valinin görevini sürdürmesini isteyip istemediği sorulacak. Seçmenin yarısından fazlası "vali gitsin" derse, aralarında youtuber Paffrath'ın da bulunduğu 46 aday arasından valilik koltuğuna oturacak ismi seçecek.

Kaliforniya'yı 2003-2011 yılları arasında dünya ünlü aktör ve vücut geliştirmeci Arnold Schwarzenegger yönetmişti.