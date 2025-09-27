Kaliforniya'da alev topları: Uzay çöpleri yağmur gibi yağdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin farklı noktalarında yaşayanlar, birkaç saniye boyunca gökyüzünden süzülen parlak ateş toplarını kameralarına kaydetti.

Auburn, Carmichael, Orangevale, Rancho Cordova, Roseville, Stockton ve Yuba City’de çekilen görüntülerde, altın renkli kümeler halinde gökyüzünü yaran alev topları dikkat çekti.

METEOR VE ROKET İHTİMALLERİ ÇÜRÜTÜLDÜ

Başlangıçta meteor ya da başarısız bir roket denemesi olduğu düşünülen olayın bu ihtimalleri uzmanlar tarafından zayıf bulundu.

Meteorlar genellikle yalnızca birkaç saniyeliğine görülürken, bu görüntü dakikalara yayıldı.

Ayrıca ateş topları ABD üzerinde saat 22.45 sularında belirdi. Bu, Elon Musk’ın Starlink uydularını taşıyan başarılı roket fırlatmasından yaklaşık iki saat öncesine denk geliyor.

"UZAY ÇÖPÜ" ŞÜPHESİ

ABC10 meteoroloji şefi Monica Woods, yağan cisimlerin “uzay çöpü” olabileceğini söyledi.

Bay Area meteoroloğu Rob Mayeda ise daha kesin konuşarak, “Evet, bu akşam gördüğünüz şey Bay Area semalarında yanan uzay enkazıydı” dedi. Mayeda’ya göre bu tür enkazlar gökyüzünde yavaş hareket ediyor ve atmosfere yeniden girişte kolayca izlenebiliyor.



Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar, parçaların SpaceX’in Ağustos 2020’de fırlattığı Starlink-1586 roketine ait olabileceğini öne sürdü.

GÜNEŞ FIRTINALARI UYDULARI ÇÜRÜTÜYOR

Bilim insanları, son dönemde artan güneş fırtınalarının üst atmosferi ısıtarak yoğunlaştırdığını, bunun da uyduların hızla irtifa kaybedip atmosfere yeniden girişini hızlandırdığını belirtiyor. Bazı uyduların günde kilometrelerce alçalabildiği ifade ediliyor.



Olay, Ocak ayında Karayipler üzerinde yanan SpaceX roket parçalarını anımsattı. O patlamada gökyüzüne dağılan enkaz, ticari uçakların rotalarını değiştirmesine yol açmıştı.



UZAY ÇÖPÜ TEHLİKESİ BÜYÜYOR

ABD’nin halihazırda yörüngede izlediği yaklaşık 19 bin uzay çöpü bulunuyor. Ancak uzmanlara göre, takip edilemeyecek kadar küçük olanlarla birlikte bu sayı yarım milyonu aşıyor.