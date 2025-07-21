Kameralara yakalanan CEO skandalı: İkinci kadın kim?

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde düzenlenen Coldplay konserinde yapay zeka girişimi Astronomer’ın evli ve iki çocuk babası CEO’su Andy Byron ve insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un "kiss cam"e (öpücük kamerası) yakalanmasının yankıları sürüyor.

İkilinin, dev ekrana yansıtıldıklarını fark edince hızlıca birbirlerinden uzaklaşarak saklandığı anlar günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Olay, medyada büyük ilgi görürken, ekranın sağ köşesinde yer alan üçüncü bir kadının kimliği de tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, bu kişinin kısa süre önce terfi eden Astronomer çalışanı Alyssa Stoddard olduğunu öne sürdü. Ancak şirketten yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.

"ALYSSA ORADA DEĞİLDİ"

Kullanıcıların söz konusu kişinin Alyssa Stoddard olduğunu düşünmesiyle birlikte Stoddard'ın LinkedIn’deki hesabına da olumsuz yorumlar yağmaya başladı.

Örneğin bir kullanıcı, "Aferin! Sırları saklamak için işe alınmışsın ama beş ay içinde başarısız oldun" diye yazdı.

Ancak Astronomer'dan gelen kısa açıklamada, söz konusu görüntülerde yalnızca Byron ve Cabot’un yer aldığı belirtildi:



“Alyssa Stoddard etkinlikte değildi ve videoda başka hiçbir çalışan yer almıyor.”

CHRIS MARTIN DE YORUM YAPMIŞTI

Olayın viral olmasında Coldplay solisti Chris Martin’in sahnede yaptığı esprili yorum da etkili olmuştu.

TikTok’ta yayılan videolarda Martin’in mikrofona “Ne oluyor? Ya yasak bir ilişkileri var ya da çok utangaçlar” dediği duyuluyor. Kısa süre sonra Martin yarattığı etkinin farkına vararak şöyle ekliyor:



"Umarım kötü bir şey yapmamışızdır."

CEO GÖREVDEN ALINDI

Tepkilerin ardından Astronomer yönetim kurulu resmi bir soruşturma başlatmıştı. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:



“Yönetim Kurulu bu konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatmıştır. Çok yakında daha fazla bilgi paylaşacağız. Astronomer olarak, kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz değer ve kültürlere bağlıyız. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik anlamında örnek olması beklenmektedir.”

Son olarak şirket, CEO Andy Byron’ın görevden alındığını ve yerine geçici olarak şirketin kurucu ortaklarından Pete DeJoy’un atandığını duyurmuştu.



