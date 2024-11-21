Kanada'dan Musk'ın şirketine onay: Beyin çipi testleri başlıyor

Kanada'dan Elon Musk'ın beyin çipi üzerinde çalışan şirketi Neuralink'e onay çıktı.



Onay ile birlikte Neuralink, felçli kişilere yalnızca düşünce gücüyle dijital cihazları kullanma kabiliyeti kazandırmak amacıyla tasarlanan cihazın ilk klinik denemesi yapacak.



Şirket, boynundan aşağısı felçli olan kişilerin düşünceleriyle cihazları kontrol etmelerini sağlayan implantın güvenliğini ve işlevselliğini test edecek.



Kanada'daki University Health Network Hastanesi, Toronto'daki tesisin bu karmaşık cerrahi prosedürü gerçekleştirmek üzere seçildiğini açıkladı.

ABD'DE İKİ HASTAYA TAKILMIŞTI



Neuralink cihazı, ABD'de daha önce iki hastaya takılmıştı. Şirket, cihazın bilgisayar oyunları oynamak ve 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi aktiviteler için kullanan ikinci deneme hastasında iyi çalıştığını duyurdu.



Musk ve bir mühendis grubunun 2016'da kurduğu Neuralink, kafatasına yerleştirilebilen ve engelli hastaların hareket etmelerini, iletişim kurmalarını ve görme yetilerini geri kazanmalarını sağlamayı hedefleyen bir beyin çipi arayüzü de geliştiriyor.