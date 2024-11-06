Kanser ölümleri 2050'ye kadar iki katına çıkabilir

Dünya genelinde kanserden ölenlerin sayısının, 2050 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden Habtamu Bizuayehu ve ekibi, Küresel Kanser Gözlemevi veri tabanından 185 ülkedeki 36 kanser türüne ilişkin vaka ve ölüm oranlarının son rakamlarına bakarak bu keşfi yaptı.

Daha sonra bu oranları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2050 nüfus tahminlerine uygulayarak gelecekteki vaka ve ölümleri öngördüler.

VAKALARDA YÜZDE 77 ARTIŞ

Dünya genelindeki toplam kanser vakası sayısının 2022 ile 2050 yılları arasında yaklaşık yüzde 77 oranında artmasının beklendiği, bunun da 2022 yılındaki 20 milyon vakaya ek olarak 2050 yılında 15,3 milyon vakanın daha ortaya çıkacağı anlamına geldiği tespit edildi.

ÖLÜM ORANLARI DA ARTACAK

Küresel kanser ölümlerinin de bu dönemde neredeyse yüzde 90 oranında artacağı ve 9,7 milyon kişinin hastalıktan öldüğü 2022 yılına kıyasla 2050 yılında 8,8 milyon kişinin daha hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.

En büyük artışların, ortalama yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelire dayanan BM İnsani Gelişme Endeksi'nde düşük veya orta sıralarda yer alan ülkelerde olması bekleniyor.

Nijer ve Afganistan gibi düşük puanlı ülkelerde ise kanser vakalarının ve ölümlerinin 2050 yılına kadar ortalama olarak neredeyse üç katına çıkacağı kaydedildi.

Bu arada, Norveç gibi çok yüksek skora sahip ülkelerde vakaların ve ölümlerin ortalama olarak sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 56'dan fazla artacağı tahmin edilmektedir.