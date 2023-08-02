Kanser tedavisinde umut veren gelişme: Hedefli kemoterapi hapı

Araştırma kuruluşunun açıklamasına göre, son 20 yılda geliştirilen bu mucizevi molekül, meme, prostat, beyin, over, rahim ağzı, deri ve akciğer kanserlerini tedavi etme konusunda preklinik çalışmalarda etkili oldu.



Cell Chemical Biology dergisinde yayınlanan araştırma, AOH1996'nın 70'ten fazla kanser hücre hattında test edildiğini ortaya koydu.



Sonuçlar, AOH1996'nın normal hücre üreme döngüsünü bozarak kanser hücrelerini seçici olarak yok ettiğini belirtti.



Bu başarılı sonuçların ardından bir sonraki aşama, insanlarda klinik denemeleri daha da ileriye taşımak olacak.