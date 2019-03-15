LG Electronics, geçtiğimiz günlerde katıldığı South by Southwest (SXSW) Festivali’nde ev tipi dondurma makinesi Snowwhite’ı da tanıttı.
Ürün, beraberinde bulunan kapsüller sayesinde, aralarında şerbet, sorbe, granita, gelato, dondurma, donmuş yoğurt, donmuş muhallebinin bulunduğu 7 çeşit tatlıyı, 2 ile 5 dakika arasında servise hazır hale getiriyor.
Dokunmatik ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan cihaz, hazır kapsüller sayesinde, istenen tatlıyı, ideal soğukluk ve kıvamda hazırlıyor.
LG Snowwhite ile beraber gelen kapsüllerin üzerinde bulunan QR kod, Snowwhite’a hangi tatlının, ne şekilde istendiğinin bilgisini veriyor.
Böylelikle, dondurma ve benzeri tatlıları sevenlere sadece kapsülü ve malzemeyi seçip Snowwhite’a koymak kalıyor.
LG Snowwhite’ın en önemli özelliklerinde biri de, kendi kendini temizleyebilmesi.