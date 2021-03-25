Kara deliğin etrafındaki manyetik kaos ilk kez ortaya çıkarıldı

Görüntülenen ilk kara delikte yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.



Bilim insanları elde edilen verileri işleyerek kara deliğin etrafındaki manyetik alanları ortaya çıkarmayı başardı.



Manyetik kaos olarak adlandırılan görüntü dün paylaşıldı. M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ortasındaki siyah noktaya doğru hareketlenen ışık bilgisayar ortamında işlendi.



Yapılan çalışmalar sonucu kara deliğin etrafındaki manyetik alanın haritası da ortaya çıktı. Araştırmacılar ilk fotoğrafta merkezin etrafında yoğun miktarda polarize ışık tespit ettiklerini ifade etti.



Böylece bilim insanları ilk kez bir kara deliğin sınırlarındaki polarizasyonu da ölçmüş oldu.



PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Kara delik fotoğrafının ilk hali. 2019'da çekilen bu fotoğraf uzay araştırmalarında dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.





Kara deliklerin ışığın kendisi dahil olmak üzere etrafındaki her şeyi içine çektiği biliniyor. Ancak bilim insanları bu yeni görüntülerle bu sürecin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilecek. Başka bir ifadeyle kara deliklerin maddeyi nasıl yediğinin ve jet patlamalarının görüntüsü görseldeki çizgilerde bulunuyor.



M87 galaksisisi Dünya'ya 55 milyon yıl uzaklıktaki Başak (Virgo) takım yıldızında bulunuyor. Galaksi 1781 yılında Fransız astronom Charles Messier tarafından keşfedilmişti. M87 önce bir bulutsu olarak kaydedildi ancak yaklaşık 150 yıl sonra bir galaksi olduğu anlaşıldı.

Kara deliğin görüntülenmesi için Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope) kuruldu. Dünyanın farklı noktalarından 8 teleskop günlerce aynı noktayı gözlemledi.