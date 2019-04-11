M87 Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper masif kara deliğin fotoğrafının çekilmesini sağlayan ekipte bir Türk bilim insanı da yer aldı.



EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi astronomi ve astrofizik profesörü Feryal Özel (43) Modelleme ve analiz Çalışma Grubu'nu yönetti. Görüntünün elde edilmesini sağlayan radyo teleskoplarını koordine eden iki profesörden biri.

Özel, "evrende, bir nesneyi daha, imkansız gibi düşünülse de insanoğlunun kaşif ruhu sayesinde görüntülemeyi başardıklarını" söyledi.

FERYAL ÖZEL KİMDİR?

Feryal Özel, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan ve 1996 yılında Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini ikincilikle bitirdi.

Özel, Niels Bohr Enstitüsünde fizik yüksek lisansı, Harvard Üniversitesi'nde ise astrofizik doktorasını tamamladı.

Kariyerindeki dönüm noktası ise 2003 yılında Albert Einstein ve John Forbes Nash gibi büyük dehaların bulunduğu “Büyük Fikirler” adlı 20 kişilik listeye adının yazılması oldu.

Astrofizik, özellikle kara delik ve nötron yıldızları üzerinde birçok çalışma yaptı. Yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yaptı ve Harvard Üniversitesi’nde yazdığı doktora teziyle fizik camiasında yankı uyandırdı.

Kara delik üzerinden yaptığı gözlemler, hesaplar ve tahminler yaptığı çalışmaları yayınlandı ve bunların hepsi daha sonra kanıtlandı.

Kariyeriyle ilgili bir diğer dönüm noktası NASA tarafından verilen Hubble ödülüne de layık görülmesi oldu. Feryal Özel, Hubble kadrosuna alınan ilk ve tek Türk olma ünvanını taşıyor.

KARA DELİK NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?