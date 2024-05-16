Kara delik araştırması Einstein'ın teorisini kanıtladı

Bir kara deliğin etrafında oluşan "dalma bölgesini" gözlemleyen Oxford araştırmacıları, Albert Einstein'ın yer çekimiyle ilgili temel teorilerinden birini kanıtlamayı başardı. Ekip bu araştırma sırasında yer çekimini "mümkün olan en güçlü halinde" gözlemledi. Bu yılın sonuna doğru ikinci bir Oxford ekibi daha büyük, daha uzaktaki kara deliklerin ilk görüntülerini çekmeyi umuyor.

Kara delik araştırması Einstein'ın teorisini kanıtladı

Oxford Üniversitesi'nden bir ekip, kara delikleri daha iyi anlamak için X-ışını verilerini kullanarak bir araştırma gerçekleştirdi. Ekip bu araştırma sırasında yer çekimini "mümkün olan en güçlü halinde" gözlemledi.

Einstein'ın teorisi, parçacıkların kara deliğe yaklaştıkça dairesel yörüngelerini güvenli bir şekilde takip etmelerinin imkansız hale geldiğini anlatıyor.

Parçacıklar dairesel yörünge takip etmek yerine ışık hızına yakın bir hızla nesneye doğru hızla dalıyorlar ve buna da "dalma bölgesi" deniyor.

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TEORİ İLK KEZ KANITLANDI

Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Dr. Andrew Mummery araştırma ile ilgili olarak, "Einstein'ın teorisi bu son dalmanın var olduğunu öngörüyordu ama bunun gerçekleştiğini ilk kez kanıtlayabildik" ifadelerini kullandı.

Mummery yer çekimi teorisini anlamak konusunda, "Bunun kara deliklerin incelenmesinde heyecan verici yeni bir gelişmeyi temsil ettiğine ve etraflarındaki bu son alanı araştırmamıza olanak sağladığına inanıyoruz. Ancak o zaman yer çekimi kuvvetini tam olarak anlayabiliriz” diye konuştu.

Araştırmacılar, dalma bölgesi denen yerin tespit edilip edilemeyeceğine dair astrofizikçiler arasında onlarca yıldır çok fazla tartışma yaşandığını söylüyor.

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DAHA UZAKTAKİ KARA DELİKLER İNCELENECEK

Oxford ekibi son birkaç yılını bunun için modeller geliştirmekle geçirdi ve yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada, X-ışını teleskopları ve uluslararası uzay istasyonundan gelen veriler kullanılarak bulunan ilk onaylanmış tespitini gösterdi.

Bu yılın sonuna doğru ikinci bir Oxford ekibi daha büyük, daha uzaktaki kara deliklerin ilk görüntülerini çekmeyi umuyor.

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