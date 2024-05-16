Kara delik araştırması Einstein'ın teorisini kanıtladı

Oxford Üniversitesi'nden bir ekip, kara delikleri daha iyi anlamak için X-ışını verilerini kullanarak bir araştırma gerçekleştirdi. Ekip bu araştırma sırasında yer çekimini "mümkün olan en güçlü halinde" gözlemledi.



Einstein'ın teorisi, parçacıkların kara deliğe yaklaştıkça dairesel yörüngelerini güvenli bir şekilde takip etmelerinin imkansız hale geldiğini anlatıyor.

Parçacıklar dairesel yörünge takip etmek yerine ışık hızına yakın bir hızla nesneye doğru hızla dalıyorlar ve buna da "dalma bölgesi" deniyor.