Kara deliklerin gizemi: Nasıl genişliyorlar?

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) başlattığı "X-Ray Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu"nun (XRISM) ilk gözlemleriyle kara deliklerin nasıl geliştiğine ve çevresindeki maddelere ışık tutuldu.

Kara deliklerin gizemi: Nasıl genişliyorlar?

Japonya Araştırma Ajansı (JAXA) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ()  galaksilerin hızını ve yapısını incelemek üzere başlattığı X-Ray Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu'nun (XRISM) ilk gözlemlerine ulaşıldı.

XRISM, dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin öncekilerden çok daha detaylı incelemesinin yanı sıra büyük bir yıldızın "ölümüne" işaret eden süpernova kalıntılarının dinamiğini sundu.

GÜNEŞ'TEN 30 MİLYON KAT DAHA BÜYÜK 

Güneş'ten yaklaşık 30 milyon kat daha fazla kütleye sahip ve çevresine yer çekimi anlamında çok büyük etkisi olan bu kara deliğin etrafındaki maddenin yapısı, hareketi ve sıcaklığı gözlemlendi.

İncelemede yaklaşık 160 bin ışık yılı ötedeki "N132D" adı verilen süpernovanın kalıntılarında ve kara delikte "plazmanın" baskın etmen olduğu belirlendi.

"YAŞAM SÜRECİ HAKKINDA YENİ BAKIŞ AÇISI"

XRISM'in plazmanın yaydığı yüksek enerjili X-ray ışınını gözlemlemek için oldukça ideal olduğu, bu sayede astronomların, kozmosun en güçlü ve türbülanslı bölgeleri konusunda yeni bir anlayışa sahip olabildiğine işaret edildi.

XRISM araştırmacılarından Matteo Guainazzi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni gözlemlerin kara deliklerin çevrelerindeki maddeyle ilişkisini anlamanın yanı sıra büyük kütleli yıldızların yaşam süreci hakkında yeni bir bakış açısı sunduğunu kaydederek, "Bu da misyonun yüksek enerjili evreni keşfetme konusundaki olağanüstü kabiliyetini sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Evrenin en büyük kara delik jet çifti keşfedildi: 23 milyon ışık yılı uzunluğunda!

Evrenin en büyük kara delik jet çifti keşfedildi: 23 milyon ışık yılı uzunluğunda!

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Sosyal medya platformu X'ten Brezilya kararı

Sosyal medya platformu X'ten Brezilya kararı

Evrenin en büyük kara delik jet çifti keşfedildi: 23 milyon ışık yılı uzunluğunda!

Evrenin en büyük kara delik jet çifti keşfedildi: 23 milyon ışık yılı uzunluğunda!

Meta, platformlarında Rus devlet medyasına ait hesapları yasakladı

Meta, platformlarında Rus devlet medyasına ait hesapları yasakladı

Dünya devi Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

Dünya devi Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

ChatGPT'nin o1 mini versiyonu yayınlandı

ChatGPT'nin o1 mini versiyonu yayınlandı

NASA paylaştı: Evrenin sesini dinleyin!

NASA paylaştı: Evrenin sesini dinleyin!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...