Karıncaların inanılmaz tedavi yöntemi: Yaralılarına ampütasyon uyguluyorlar

Yeni bir araştırma, karıncalarının yuvadaki uyluk kemiğinden yaralanan karıncaları tedavi etmek için ampütasyon uyguladığını ortaya koydu. Vkaların yüzde 76'sında yaralı karıncaya yuva arkadaşları tarafından ampütasyon uygulandığı açıklandı.

Karıncaların inanılmaz tedavi yöntemi: Yaralılarına ampütasyon uyguluyorlar

insanları karıncalarun, yuvada uyluk kemiğinden yaralananları tedavi etmek için ampütasyon uyguladığını açıkladı. 

İsviçrede'ki Lozan Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmada, bilim insanları, iklimlendirilmiş bir odada tuttukları karıncaların davranışlarını inceledi.

Uyluk kemiğinden yaralanan karıncaların bacağının, yuvadaki diğer karıncalar tarafından ısırılarak ampute edildiği gözlendi.

Bu kapsamda yapılan deneyde kaval kemiğinden yaralanan 24 karıncadan hiçbirine yuvadaki diğer karıncalar tarafından ampütasyon uygulanmadığı bildirilen araştırmada, uyluk kemiğinden yaralanan 24 karıncadan 21'ne ise bunun uygulandığı ifade edildi.

Araştırmada, uyluk kemiğinden yaralanan ve ampute edilmeyen üç karıncanın öldüğü, "tedavi uygulanan" 21 karıncanın ise hayatta kaldığı gözlendi.

YALNIZCA UYLUK KEMİĞİ YARALANMALARINDA

Karıncaların uyluk kemiğinden yaralanmaları durumunda vakaların yüzde 76'sında yuva arkadaşları tarafından ampütasyon uygulandığı saptanan araştırmada, yaranın kaval kemiğinde meydana gelmesi halinde ise ampütasyonun hiç gözlemlenmediği tespit edildi.

Araştırmada, karıncaların yara türünü ayırt edebildiği ve tedavilerini de buna göre uyarlayabildiği ortaya konurken bu çalışmanın, insanlar dışındaki bir canlıda enfekte bireyleri tedavi etmek için ampütasyon uygulanmasının ilk örneği olduğu vurgulandı.

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