Kas, damar ve sinir sistemlerini taklit ediyor: İnsana en yakın robot tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya merkezli girişim Clone Robotics, insan anatomisine en yakın android iddiasıyla yeni yapay zeka robotu Protoclone V1'i tanıttı.



200'den fazla serbestlik derecesine, binden fazla miyofiber kasa ve 500 sensöre sahip, yüzü olmayan robot “android çağı için sıfır noktası” olarak adlandırıldı.



Ocak 2025’te çekildiği belirtilen ve sosyal medya platformu X’te paylaşılan 40 saniyelik tanıtım videosu, saatler içinde milyonlarca kez izlendi.

OpenAI destekli 1X Technologies’in büyüme müdürü Dar Sleeper, Protoclone V1'i "beklenenden daha havalı ve ürkütücü" olarak tanımlarken, sosyal medyada hayranlıktan endişeye kadar farklı tepkiler verildi.