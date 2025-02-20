Kas, damar ve sinir sistemlerini taklit ediyor: İnsana en yakın robot tanıtıldı
Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya merkezli girişim Clone Robotics, dünyanın ilk iki ayaklı, kas-iskelet sistemine sahip yapay zeka robotunun görüntülerini yayınladı. Yapay kasları, 206 kemiğe bağlayarak iskelet, kas, damar ve sinir sistemlerini taklit edebilen Protoclone V1 sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya merkezli girişim Clone Robotics, insan anatomisine en yakın android iddiasıyla yeni yapay zeka robotu Protoclone V1'i tanıttı.
200'den fazla serbestlik derecesine, binden fazla miyofiber kasa ve 500 sensöre sahip, yüzü olmayan robot “android çağı için sıfır noktası” olarak adlandırıldı.
Ocak 2025’te çekildiği belirtilen ve sosyal medya platformu X’te paylaşılan 40 saniyelik tanıtım videosu, saatler içinde milyonlarca kez izlendi.
OpenAI destekli 1X Technologies’in büyüme müdürü Dar Sleeper, Protoclone V1'i "beklenenden daha havalı ve ürkütücü" olarak tanımlarken, sosyal medyada hayranlıktan endişeye kadar farklı tepkiler verildi.
İNSANI ROBOTLARDA YENİ DÖNEM
Şu an pnömatik sistemle (az basıncını mekanik harekete çevirerek) çalışan android, ilerleyen süreçte hidrolik sistemlere geçiş yapacak.
İnsan iskelet, kas, damar ve sinir yapılarını taklit eden sentetik sistemleriyle öne çıkan Protoclone V1, Clone Robotics’in iddiasına göre türünün ilk örneği.
Ancak 2017’de Tokyo Üniversitesi JSK Laboratuvarı tarafından geliştirilen Kengoro gibi önceki projeler bu iddiaya meydan okuyor.
Clone Robotics’in farkı ise diğer robotlara göre araştırma odaklı değil, ticari kullanıma yönelik bir android geliştirmesi.
GÜNLÜK HAYATA ENTEGRE OLACAK MI?
Clone Robotics, uzun vadede insan benzeri androidleri günlük yaşama entegre etmeyi hedefliyor. Şirket, 2025’te 279 adet Alpha androidini piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatı henüz açıklanmayan bu robotlar, sınırlı sayıda üretilen süper otomobillere benzetiliyor.
Kurucu ortaklardan Polonyalı mühendis Lukasz Kozlik, Clone Robotics’in vizyonunun, insan anatomisini en ince detayına kadar taklit eden robotlar geliştirmek olduğunu söylüyor. 2019’da gerçekçi bir robotik kol geliştirerek dikkat çeken Kozlik, son röportajında, “Hedefimiz, yaşayan insanlardan ayırt edilemeyen androidler yaratmak” ifadelerini kullandı.
Clone Robotics’in bu yenilikçi yaklaşımı, insansı robotların gelecekte nasıl bir rol oynayacağına dair tartışmaları alevlendirirken, Protoclone V1’in de bu dönüşümde kilit bir oyuncu olacağı şimdiden kesinleşmiş görünüyor.
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