Kasasında binlerce Bitcoin bulunan El Salvador'un kaybı ne kadar?

El Salvador geçen yıl Bitcoin'i ülkenin resmi para birimleri arasına almıştı. Ülkenin genç Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in sıkı bir savunucusu.



El Salvador, Bitcoin'i yasal olarak tanıdıktan sonra hazineye BTC varlığı almaya başladı. Dönem dönem kripto yatırımı yapan El Salvador hükümetinin elinde şu anda 2 bin 301 Bitcoin bulunuyor.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasaları haftalardır geriliyor.

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Bukele hükümeti bu Bitcoin'leri alabilmek için 103 milyon dolar para ödedi. Bitcoin'in BTC cüzdanındaki 2301 birimin 15 Haziran saat 10 itibariyle değeri ise 49 milyon dolar.



Yani hodl pozisyonundaki El Salvador'un kaybı yüzde 50'nin üzerinde.



HÜKÜMET ENDİŞELENMİYOR

Yani daha fazla BTC almamızın iyi olacağını mı söylüyorsun?

﻿Kripto teknolojileri ülkede yaygınlaştırmak isteyen El Salvador hükümeti bu kayıptan rahatsız değil.

Ülkenin Ekonomi Bakanı Alejandro Zelaya, BTC'ye yatırılan paranın ülke ekonomisinin binde 5'i bile etmediğini söyledi.



Bu açıklamayı Twitter'dan alıntılayan Nayib Bukele, "Yani daha fazla BTC almamızın iyi olacağını mı söylüyorsun" dedi.