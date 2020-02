Katili 'kamera gözlük' yakalattı

İngiltere’de gerçekleşen bir cinayet teknolojinin yardımıyla aydınlatıldı. James Collinson’ın 59 yaşındaki John Glenn’e saldırması, olay yerindeki bir kişi tarafından kamera gözlükle kaydedildi.



Yasal bir ilk olduğu düşünülen, 7 sterlin fiyat etiketine sahip olan gözlükten alınan görüntüler, Kuzey Yorkshire Scarborough'daki bir barda yaşanan yumruklu saldırının ardından James Collinson'a karşı bir dava açmak için savcılar tarafından kullanıldı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 59 yaşındaki John Glenn, saldırıdan yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.



Leeds Kraliyet Mahkemesi, Cuma günü James Collinson’ı olaydan dolayı suçlu buldu. Collinson, kasıtsız adam öldürme suçundan, altı yıl hapis cezası aldı.



1 Eylül’de meydana gelen olan sırasında gözlüğü ile yaşananları kayıt altına alan kişi, polise görüntüleri ulaştırmış ve soruşturmanın seyri değişmişti.



Olayı kaydeden görgü tanığı “Ben her zaman ki gibi gözlüklerimi takmıştım. SD kartı, kamerası mikrofonu vs. her şeyin açıktı. Dışarıda gördüğüm her şeyi kaydedebilirim” dedi.



Görgü tanığının internetten 7 sterlin’e satın aldığını söylediği gözlükler beş saate kadar çekim yapabilme kapasitesine sahip.

