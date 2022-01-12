Katlanabilir akıllı telefonlarda rekabet artıyor: HONOR Magic V tanıtıldı (İşte fiyatı ve özellikleri)

Çinli telefon üreticisi HONOR, ilk katlanabilir telefon modeli Honor Magic V'yi tanıttı. İki farklı modele sahip telefonun özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Cihaz şimdilik Çin'de satışa çıktı, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Haberler - ntv.com.tr 12.01.2022 - 12:10

Katlanabilir akıllı telefonlarda rekabet artıyor: HONOR Magic V tanıtıldı (İşte fiyatı ve özellikleri)

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Katlanabilir telefon pazarına katılan marka sayısı günden güne artıyor. 

Son olarak Çinli teknoloji üreticisi HONOR da ilk katlanabilir telefon modelini tanıttı. 

HONOR Magic V adı verilen telefon şirketin yeni amiral gemisi olacak. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seti ve Adreno 730 grafik biriminin güç verdiği HONOR Magic V katlıyken 6.44 inç açıldığında ise 7.9 inçlik ekrana sahip oluyor. 

HONOR Magic V modelinin 7,9 inç OLED panelli iç ekranı 2272 x 1984 çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 10.3:9 en boy oranına sahip. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün ekranı ise 7.6 inç. 

4750 mAh bataryaya saip olan cihazda 66W'lik hızlı şarj bulunuyor. Ayrıca  12GB RAM + 256GB/512GB dahili hafıza seçeneğine sahip cihazın kameraları ise 50 Megapiksel f/1.9 geniş açılı kamera, 50 Megapiksel f/2.0 geliştirilmiş spektrum kamera, 50 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameralara sahip. 

Telefonun selfie kameraları ise 42 MP. Katlanabilir telefonlarda hem iç ekranda hem dış ekranda selfie kamerası bulunuyor. 

HONOR Magic V, siyah, gümüş ve turuncu renkleriyle satışa çıkacak. 

12GB/256GB model: 9.999 Yuan (yaklaşık 1571 ABD doları)

12GB/512GB model: 10.999 Yuan (yaklaşık 1728 ABD doları)

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