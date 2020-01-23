Katlanabilir Motorola Razr'ın satışa çıkacağı tarih belli oldu

Motorola’nın katlanan akıllı telefonu Razr'ın yeni versiyonunun ön siparişe ve satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

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Katlanabilen akıllı telefonlar kervanına yeni Razr ile daha dahil olan Motorola, cihazın satışa tüketeceği tarihi sonunda açıkladı.

The Verge'de yer alan habere göre,1500 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon 6 Şubat’ta satışa sunulacak. Cihaz için ön siparişler ise 26 ocak itibari ile alınmaya başlanacak.

Bu model şirketin 15 yıl önce piyasaya sürdüğü katlanan Razr modelinden ilham alınarak geliştirildi.

Açıldığında 6.2 inçlik bir ekrana sahip olan telefon katlandığında, gelen bildirimleri dış yüzündeki daha küçük bir ekrandan kullanıcılarına göstermeye devam ediyor.

Yeni modelde Motorola RAZR’ın klasik tasarımı korundu. Ancak yeni versiyon selefinden daha kalın bir gövdeye sahip.

Firmanın ilk aşamada sadece 200 bin telefonu piyasaya süreceği belirtiliyor.

Şu an için sadece Amerika’da satılacak olan yeni Razr'ın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil

Ancak uzmanlar, cihazın küresel akıllı telefon satışlarında dikkat çeken bir etki yaratmasını beklemiyor.

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