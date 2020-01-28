Katlanabilir Motorola Razr ön siparişe açıldı

Katlanabilen akıllı telefon üreten şirketler kervanına yeni Razr ile dahil olan Motorola, cihazı ön spiarişe açtı.



1500 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon 6 Şubat’ta raflardaki yerini alacak.



Açıldığında 6.2 inçlik bir ekrana sahip olan telefon katlandığında, gelen bildirimleri dış yüzündeki daha küçük bir ekrandan kullanıcılarına göstermeye devam ediyor.



Yeni modelde Motorola RAZR’ın klasik tasarımı korundu. Ancak yeni versiyon selefinden daha kalın bir gövdeye sahip.



Katlanabilir yeni Razr şirketin 15 yıl önce piyasaya sürdüğü Razr modelinden ilham alınarak geliştirildi.

Firmanın ilk aşamada sadece 200 bin telefonu piyasaya süreceği belirtiliyor.



Şu an için sadece Amerika’da satılacak olan yeni Razr'ın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil



Ancak uzmanlar, cihazın küresel akıllı telefon satışlarında dikkat çeken bir etki yaratmasını beklemiyor.