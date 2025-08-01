Kazanç raporları şaşırttı: Silikon Vadisi’nde kimler kazandı, kimler kaybetti?

Silikon Vadisi’nin dev teknoloji firmaları, işten çıkarmalar ve yapay zeka yatırımlarıyla geçen birkaç ayın ardından 2025’in ikinci çeyrek kazanç raporlarını açıkladı.



Microsoft ve Apple’ın bu çeyreğin kazananları arasında yer aldığı görülürken, kısa bir süre önce Elon Musk ile kapsamlı bir çip anlaşmasına imza atan Samsung’un ise kan kaybettiği görüldü.



EN BÜYÜK KAZANAN: MICROSOFT



Yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımlarını öne sürerek çalışan sayısını azaltan ve bu şekilde tasarruf etmeye çalışırken binlerce kişiyi işten çıkaran Microsoft, 2025’in ikinci çeyreğinden zaferle çıkan firma oldu.



Perşembe günü borsada tarihi bir eşiğe ulaşan teknoloji devinin piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları aştı. Böylece Microsoft, yapay zeka çipleriyle tanınan Nvidia’dan sonra bu eşiği aşabilen ikinci şirket oldu.



Microsoft’un bu seviyeye ulaşmasında 2025 mali yılı raporunda da beklentileri aşmış olmasının büyük payı var. Raporda son dönemde şirketin yapay zeka hedeflerine entegre edilen bulut hizmeti Azure’un 75 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklanmıştı.



Yatırımcıyı memnun eden raporun ardından Microsoft hisseleri hızlı bir yükseliş gösterdi.



APPLE DA BEKLENTİLERİ AŞTI



Microsoft’un yanı sıra güçlü performans sergileyen bir diğer şirket de Apple oldu.



Şirketin ikinci çeyrek verilerine göre, iPhone satışlarından 44,58 milyar dolar gelir elde edildi. Böylelikle iPhone, yıllık bazda yüzde 13 büyüme kaydetmiş oldu. Hizmet gelirleri 27,42 milyar dolar, Mac gelirleri 8,05 milyar dolar ve iPad satış gelirleri de 6,58 milyar dolar olarak kaydedildi.

Mac birimi, yüzde 15’lik büyümeyle en hızlı büyüyen kategori oldu.



Ancak Apple’ın gelirleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği gümrük vergilerinden etkilenmiş gibi görünüyor. Apple CEO’su Tim Cook, ikinci çeyrekte şirketin bu vergiler nedeniyle 800 milyon dolar maliyetle karşılaştığını dile getirdi.



Yine de şirketin son dönemde düşüşe geçen Çin satışlarında bir toparlanma olduğu da göze çarpıyor. Rapora göre, teknoloji devinin Çin, Hong Kong ve Tayvan satışları yüzde 4 artarak 15,37 milyar dolara çıktı.



AMAZON DA GELİR ARTIRDI



Jeff Bezos’un Amazon’unun da tüm iş birimlerinde güçlü performans sergilediği görüldü. Şirket beklentileri aşarak 167,7 milyar dolar gelir elde etti.



Şirketin hisse başına kazancı ise 1,68 dolar oldu. Beklentiler 1,32 dolar civarındaydı.



ALPHABET DAHA ÖNCE AÇIKLADI



Google’ın ana şirketi Alphabet ise kazanç sonuçlarını 23 Temmuz’da açıklamıştı. Teknoloji devi, yıllık bazda yüzde 14 artışla 96,43 milyar dolar gelir ve yüzde 19 artışla 28,2 milyar dolar net kâr bildirmişti.



Google Arama geliri 54,19 milyar dolara yükselirken, YouTube reklam gelirinin de bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 9,80 milyar dolara çıktığı duyurulmuştu.



YAPAY ZEKADA AGRESİFLİK META’YI KURTARDI



İkinci çeyrek sonuçlarında en çok merak edilen teknoloji şirketlerinden biri Meta’ydı. Instagram, WhatsApp ve Facebook’un çatı şirketi, son dönemde yapay zeka laboratuvarını geliştirmek için agresif bir tutum sergilemeye başlamıştı. Bu kapsamda OpenAI gibi şirketlerdeki mühendisleri kazançlı tekliflerle “çalarak” kendi bünyesine katmış ve tartışmalara sebep olmuştu.



İkinci çeyrek verilerine göre Meta da kazananlardan oldu. Şirketin geliri beklentileri yüzde 6,26 oranında aşarak 47,5 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kazancı da beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 7,14 dolar oldu.



SAMSUNG’UN GELİRLERİ NEDEN DÜŞTÜ?



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda teknoloji milyarderi Elon Musk’ın elektrikli otomobil firması Tesla ile yaklaşık 16 milyar dolarlık çip anlaşması imzalamıştı. Son dönemdeki performansı yatırımcıları endişelendirdiği için bu haber, “Musk’tan Samsung’a can simidi” şeklinde de yorumlanmıştı.



Firmanın gelirleri, 2025’in ilk yarısında düşüş gösterdi. Bazı analistler bunu şirketin çip sektöründeki zayıf performansına bağlıyor.

İkinci çeyrek verilerine göre de şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’nin üzerinde düşüş gösterdi ve yaklaşık 3,37 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

