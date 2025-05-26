Kedi idrarından baruta: Uzayın tuhaf kokuları araştırılıyor

BBC Future'da yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları uzayın kokusunu araştırarak evrenin kimyasal yapısını anlamaya çalışıyor.

ASTRONOTLAR "YANIK METAL" KOKUSU DİYOR

Astronotlar, uzay yürüyüşlerinden sonra kıyafetlerinde ve ekipmanlarında "yanık metal" veya "barut" benzeri kokular hissettiklerini bildiriyorlar.

Bu kokuların, uzayda maruz kalınan radyasyonun etkisiyle oluştuğu düşünülüyor.

UZAYIN HER YERİ FARKLI KOKUYOR



Uzayın farklı bölgeleri, çeşitli kokularla ilişkilendiriliyor. Örneğin, Satürn'ün uydusu Titan'ın atmosferi, badem, benzin ve çürük balık karışımı bir kokuya sahip olabilir.

Jüpiter'in ise "koku bombasına benzediği" ileri sürülüyor.

JÜPİTER KEDİ İDRARI KOKUYOR OLABİLİR

Bilim insanları, kokuyu kedi idrarına benzeterek, "Bulutun en üst katmanının yüksek ihtimalle amonyak buzundan oluştuğunu" ifade ediyor.

HD 189733 b adlı ötegezegenin atmosferinde ise hidrojen sülfür bulunduğu tespit edildi; bu gaz, çürük yumurta kokusuyla bilinir. Ayrıca, K2-18b adlı ötegezegenin atmosferinde deniz kokusunu andıran dimetil sülfür (DMS) izlerine rastlandı.

LABORATUVARDA YENİDEN YARATILACAK



Marina Barcenilla adlı bir bilim insanı ve parfüm tasarımcısı, uzayın kokularını laboratuvar ortamında yeniden yaratmaya çalışıyor.

Barcenilla, yıldızların ölümüyle oluşan bazı moleküllerin, yeryüzünde yanmış plastik veya asfalt gibi koktuğunu belirtiyor.

Ayrıca, Samanyolu'nun merkezindeki bazı moleküler bulutlarda etanol, metanol ve aseton gibi maddeler bulunduğu, bu nedenle bu bölgelerin alkol veya oje gibi kokabileceği ifade ediliyor.

UZAYDA YAŞAM VAR MI?



Bu araştırmalar, sadece uzayın kokusunu anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda evrenin kimyasal bileşimini ve potansiyel yaşam izlerini de ortaya çıkarıyor. James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş araçlar sayesinde, uzak gezegenlerin atmosferlerindeki kimyasal bileşenler analiz edilerek, yaşamın izleri araştırılıyor.



Uzayın kokusu, bilim insanlarına evrenin sırlarını çözmede yeni bir bakış açısı sunuyor. Bu kokular, sadece merak uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda evrenin kimyasal yapısını ve potansiyel yaşam alanlarını anlamamıza da yardımcı oluyor.