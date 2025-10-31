KEMANKEŞ-1 havadaki hedefleri tam isabetle vurdu

Baykar, yapay zeka tabanlı insansız sistemlerinin testlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ-1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefindeki atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla geçti.



KEMANKEŞ-1 füzeleri, senaryo gereği belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.