KEMANKEŞ-1 havadaki hedefleri tam isabetle vurdu

Bayraktar Akıncı'nın yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.

KEMANKEŞ-1 havadaki hedefleri tam isabetle vurdu

Baykar, yapay zeka tabanlı insansız sistemlerinin testlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ-1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefindeki atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla geçti.

KEMANKEŞ-1 füzeleri, senaryo gereği belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Füze
  • Akıncı
  • Tiha
  • Baykar
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...