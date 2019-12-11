Kendisi için çöpçatanlık uygulaması geliştirdi

Dijital dünyada yer alan çöpçatanlık uygulamalarına ilginç bir rakip geldi.

'Singularity'yi diğerlerinden ayıran özelliği ise platformun kullanıcılara sadece tek bir kişi ile eşlemesi.



İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Aaron Smith, tabiri caizse kendisi için bir çöpçatanlık platformu kurdu.



'Singularity' isimli platformda diğer üyeler ne yaparlarsa yapsınlar sadece Aaron'ın fotoğrafları görebiliyorlar. Başka bir deyişle platforma üye olan üyeler Singularity'nin kurucusu Aaron'ın dışında başka hiçbir kişi ile eşleşemiyor.



Platformu hayata geçirebilmek için yazılımcı arkadaşı Scott McDowell'den yardım alan Aaron, uygulama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Singularity sizi saatlerce kaydırmaktan kurtarıyor, ancak benimle eşleştiriyor. Umarız benzeri uygulamalar çoğalmaz"