Kendisi için çöpçatanlık uygulaması geliştirdi

ABD'de yaşayan 32 yaşındaki adam eğleşilebilen tek erkeğin kendisi olduğu çöpçatanlık platformu kurdu.

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Dijital dünyada yer alan çöpçatanlık uygulamalarına ilginç bir rakip geldi.

'Singularity'yi diğerlerinden ayıran özelliği ise platformun  kullanıcılara sadece tek bir kişi ile eşlemesi. 
  
İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan  Aaron Smith, tabiri caizse kendisi için bir çöpçatanlık  platformu kurdu. 
  
'Singularity' isimli platformda diğer üyeler ne yaparlarsa yapsınlar sadece Aaron'ın fotoğrafları görebiliyorlar. Başka bir deyişle platforma üye olan üyeler Singularity'nin kurucusu Aaron'ın  dışında başka hiçbir kişi ile eşleşemiyor. 
  
Platformu hayata geçirebilmek için yazılımcı arkadaşı Scott  McDowell'den yardım alan Aaron, uygulama ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 
  
"Singularity sizi saatlerce kaydırmaktan kurtarıyor, ancak benimle eşleştiriyor. Umarız benzeri uygulamalar çoğalmaz"  

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