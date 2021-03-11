Kenevirin ürettiği sera gazı emisyonları, fosil yakıtlardan yüzde 30 daha fazla

ABD’de yer alan Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, iç mekanlarda kenevir yetiştirmenin eyaletteki kömür madenciliği endüstrisinden yüzde 30'dan fazla sera gazı ürettiğini buldu.



Ekip, daha büyük karbon ayak izinin, kenevir yetiştirilmesi sırasında güçlü aydınlatma ve klimalar gibi çok fazla enerji gerektirmesinden kaynaklandığını buldu.



Kenevir yetiştirmek 15 ABD eyaletinde yasal olsa da, birçoğunda bitkinin açık havada yetiştirmesi yasak. Bu da onları hayatta tutmak için büyük miktarda enerji tüketimine neden oluyor.

COLORADO EYALETİNİN KAZANCI YILLIK 250 MİLYON DOLAR

Colorado sakinleri, 2012 yılında kenevirin keyif verici madde olarak kullanılmasını oyladı. 2017 yılına gelindiğinde eyalet yönetimini mahsulden yıllık 247 milyon dolardan fazla vergi ve ruhsat ücreti toplar hale geldi.



Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, eyalete büyük bir gelir getiren kenevirin sera gazı emisyonları üzerinde, özellikle karbon ağırlıklı diğer ürünlere kıyasla ne tür bir etkiye sahip olduğunu araştırmaya karar verdi.



Bununla brilikte Colorado, ABD'deki en büyük onuncu kömür üreten eyalet ve çoğunlukla elektrik enerjisi üretmek için yılda 23 milyon tonun üzerinde kömür işliyor. Ancak Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre, kenevir çevreye kömürden çok daha fazla zarar veriyor.

BİR KİLOGRAM KURULMUŞ KENEVİR 6 TON KARBONDİOKSİTE EŞDEĞER



Kenevir tarımından kaynaklanan emisyonlar yaklaşık 2,6 megaton karbondioksite eş değerken, kömür madenciliği atmosferdeki 1,8 megaton karbondioksitten sorumlu. Bunun yanı sıra bilim nisanları,, kenevir yetiştiriciliğinden kaynaklanan emisyonların, üretilen her kilogram kurutulmuş kenevir çiçeğine karşılık 2,5 ile 5,7 ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu tespit etti.



Çalışmanın baş yazarı Hailey Summers, "ABD'de yetiştiği yere bağlı olarak,k enevirde bir onsluk artıştan kaynaklanan emisyon, yaklaşık 7 ile 16 galon benzin yakmakla aynı. Bu durum böyle devam ederse, iklim krizi geri dönülemeyecek noktalara gidebilir" ifadelerini kullandı.

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