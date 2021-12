Kılıç Holding ve Microsoft ağları attı, levrek ve çupra buluta çıktı

Pandemiyle birlikte hız kazanan dijital dönüşüm her sektörde inovasyonu tetiklerken, bu değişim halkasına son olarak balık çiftlikleri de eklendi. Özellikle sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün eş zamanlı önem kazandığı günümüzde, Balık üreticisi Kılıç Holding, Bodrum’da çupra ve levrek ürettiği balık çiftliğinde Microsoft’un Azure bulutunu kullanmaya başladı. Azure’un sağladığı operasyonel ve finansal avantajlardan maksimum ölçüde faydalanan Kılıç Holding, dijital dönüşüm sürecini başarıyla yürüten örnek bir işletme olarak dikkat çekiyor.



Kılıç Holding Bilgi Teknolojileri Müdürü Sefa Atasoy, dijital dönüşüm yolculuklarını başlatırken her şeyden önce sürdürülebilir bir IT mimarisi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu noktada basit bir bulut mimarisinden farklı olması sebebiyle Microsoft Azure’u kullanmaya karar verdiklerini dile getiren Atasoy, “Azure sayesinde, normalde rol olarak kullandığımız sunucuları aslında servis olarak da kullanabileceğimizi farkettik. Şu anda 21 adet çiftliğimizdeki tüm balıklarımızın hepsini bir yazılım üzerinden takip ediyoruz. Balıkların yemlenmelerinden hasatlarına, ölü girişlerinden büyümelerine kadar tüm süreci bu yazılım takip ediyor. Bu yazılım arka tarafta IoT cihazlarıyla destekleniyor. Microsoft Azure sayesinde hem sürdürülebilir hem de verimli bir operasyon yürütüyoruz” dedi.



70’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve bu nedenle sürdürülebilirlik ve verimliliğin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Sefa Atasoy, “Biz Bilişim Teknolojileri Departmanı olarak az kişiyle çok iş yapan bir birimiz. Bu noktada Azure bizim üzerimizden büyük bir iş yükünü aldı; çok rahat ve konforlu bir şekilde çalışmaya başladık. Bulut teknolojilerinin ekonomik anlamda da çok faydasını gördük. Öncelikle donanım yatırımı yapmamıza gerek kalmadı. Öyle ki hem operasyonel açıdan, hem de yatırımlar açısından yakın dönemde %30-40’lara varan oranda tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz” diyerek Azure’un performans yükseltici etkisini her alanda net bir şekilde hissettiklerini ifade etti.