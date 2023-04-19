Kiraya zam yapmak isteyen ev sahibini ChatGPT ile ikna etti

Yapay zeka uygulaması ChatGPT birçok sektörü derinden etkilerken, günlük yaşamda da insanların hayatını kolaylaştırıyor.

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Svetlana isimli kadın da ev sahibiyle yaşadığı sıkıntılara çözümü ChatGPT'de buldu.

İki yıldır işsiz olan ve kirada kaldığı evin aletleri de bozuk olan genç kadın, bu nedenle ev sahibinden indirim talep etti.

Ev sahibi bu çağrıya sessiz kalıp, kirada da binde 4'lük bir zam yapmak istediğini söyleyince Svetlana kendisiyle anlaşmak için ChatGPT'den yararlanmaya karar verdi.

CHATGPT'YE DANIŞTI

Yapay zekayı bir avukat gibi kullanan kadın, ondan yasalara uygun, tüm haklarının yer aldığı bir metin yazmasını istedi.

ChatGPT, Svetlana'nın talimatları doğrultusunda New York yasalarına göre kira sabitleme kanununa göndermeler de içeren, jargona uygun sert bir mesaj hazırladı.

Bu mesajın ardından Svetlana'nın ev sahibi bir daha kira zammı için talepte bulunmazken, genç kadının daha önce şikayetçi olduğu ortak çamaşır odası da tekrar kullanıma açıldı.