“Kırmızı Canavarlar”ın keşfi: Evrenin ilk yıllarından devasa galaksiler

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yeni bir keşfe imza attı.

NASA, Avrupa ve Kanada Uzay Ajansları tarafından geliştirilen JWST, yaklaşık 13,8 milyar yıl önceki Büyük Patlama’dan yalnızca 1 milyar yıl sonra neredeyse Samanyolu büyüklüğünde üç galaksiyi gözlemledi.

Bu galaksiler, içerdikleri yoğun miktarda toz nedeniyle görüntülerde kırmızı renkte görünüyor.



Gökbilimciler, evrenin ilk galaksilerinin karanlık madde haleleri içinde ortaya çıktığını ve uzun bir süreçte büyüdüğünü düşünüyordu. Ancak yeni bulgular, bu sürecin beklenenden çok daha hızlı gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu.

"100 KİLOLUK BİR ÇOCUK BULMAYA BENZİYOR"





Avustralya’daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden Ivo Labbé, bu durumu “100 kiloluk küçük bir çocuk bulmaya” benzeterek şaşkınlığını dile getirdi.



Hakemli bilim dergisi Nature'da yayımlanan çalışmada, JWST’nin keşfettiği diğer 36 galaksinin mevcut modellerle uyumlu olduğu belirtilirken, "Kırmızı Canavarlar"ın bu teorilerde ciddi revizyonlar gerektirebileceği vurgulandı.



Araştırmanın başyazarı Mengyuan Xiao, "Bu galaksiler, evrenin en erken dönemlerini anlamamızda yeni bir pencere açıyor. İncelemeler derinleştikçe, yıldız oluşumu ve galaksi evrimine dair ezber bozan bilgiler edinebiliriz" dedi.



Bilim insanları, JWST ve Şili’deki ALMA teleskobu gibi ileri gözlemevlerinin katkılarıyla evrenin ilk yıllarına dair daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor. Bu yeni keşif, galaksi oluşumuna dair mevcut teorilerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

