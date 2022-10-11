Kıtaların 1 milyar yıllık hareketi 40 saniyeye sığdı

Tektonik plakalar, boyutları birkaç yüz ila binlerce kilometre arasında değişebilen düzensiz şekilli ve büyük ölçekli katı kaya levhalara verilen isim.



Gezegenin içindeki radyoaktif süreçlerden gelen ısı, plakaların kaymasına neden olur. Bu hareketler daha sonra okyanuslara dönüşecek olan havzaları yaratıyor. Tektonik plakalar, Dünya yüzeyinin kimyasal yapısını da belirledikleri için önemlidir.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından biri olan Michael Tetley. Tektonik plakaların zaman içinde nasıl değiştiğini izlemenin Dünya'nın nasıl çalıştığını anlamak için çok önemli olduğunu söylüyor.



Tetley çalışmanın önemini“Örneğin biyolojik evrimi ve ayrıca iklimsel evrimi bu şekilde görüyoruz” diye açıklıyor.

Araştırmacı Tetley, "Tektoniğe bağlı olan her şey. Dolayısıyla bu temel düzeydeki süreci anlamak bilim için son derece önemlidir" diye konuştu.



Bir milyar yıllık hareketin simulasyonu 40 saniyeye sığdırıldı. Dünya'nın milyonlarca yılda nasıl değiştiği görebiliyorsunuz.

Tetley, "Dünya inanılmaz derecede dinamik. Her ne kadar insan zaman ölçeğinde olsa da, işler yılda santimetre olarak hareket etse de... kıtalar zaman içinde her yerdeydi. Bugün soğuk, buzlu, yaşanılmaz bir yer olarak gördüğümüz Antarktika gibi yerler aslında bir zamanlar ekvatorda oldukça güzel bir tatil yeriydi" ifadelerini kullandı.