Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası belli oldu

Rusya'da geçen yıl aralık ayında kan donduran bir olay yaşanmıştı. Youtube'da bir yayıncı hamile kız arkadaşının ölümüne neden olmuştu.





Youtuber Stas Reefley takma isimli bir erkek hakkında başlatılan dava sonuçlandı. Mahkeme hamile kadının ölümüne neden olan adama 6 yıl happis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söylemişti.

Bunun üzerine Reeflay’ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

YAYININA DEVAM ETMİŞTİ



Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay’ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etmişti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği’ gerekçesiyle YouTube'a tepki göstermişti.