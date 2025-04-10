Kızıl Gezegen için yeni iddia: "Antik Marslılar nükleer saldırı ile yok edildi"

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanı Dr. John Brandenburg, Mars'taki kadim bir medeniyetin başka bir uzaylı ırkının nükleer saldırısı sonucu yok olduğunu iddia ediyor.



Dr. Brandenburg'un tuhaf teorisine göre, saldırıda Cydonianlar ve Ütopyalılar olarak bilinen antik Marslılar katledildi ve soykırımın kanıtları bugün bile görülebiliyor.

MARS'TAKİ DİKKAT ÇEKEN KIRMIZI RENK



Bilim insanı ilk olarak 2011 yılında Mars'taki kırmızı rengin doğal olarak meydana gelen bir termonükleer patlamadan kaynaklanmış olabileceğini öne sürmüştü. Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki kimyasal elementlerin Dünya'daki nükleer deneme sahalarındaki elementlerle uyuştuğunu iddia etmişti.



Araştırmacılar, gezegenin yüzeyinde yapay veya ani bir nükleer patlamaya işaret eden krater veya radyoaktif serpinti izleri gibi kanıtların olmadığını savunuyor.

MARS'TA YAŞAMIN EN BÜYÜ KANITI



Ancak Dr. Brandenburg'un çalışması uzun zaman sonra tekrar gündeme gelerek Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair "endişe verici bir kanıt" olarak nitelendirildi.



İddiaya göre her gezegenin üzerinde farklı maddelerden oluşan belli miktarda izotop bulunuyor ve görünüşe göre "Xenon 129"un izotop oranı Mars hariç tüm Güneş Sistemi'nde tutarlı.



NÜKLEER FÜZYON SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN GAZ



Dr. Brandenburg'un araştırmaları, Mars atmosferinde yüksek konsantrasyonda bulunan Xenon-129 ile yüzeydeki uranyum ve toryum etrafında yoğunlaşıyor.



Xenon-129, Dünya atmosferinde eser miktarda bulunan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan ksenon elementinin doğal formlarından biri olan kararlı, radyoaktif olmayan bir gazdır.



Xenon-129 doğada doğal olarak bulunurken nükleer füzyon sırasında da açığa çıkar.



NASA, Mars'ın Cydonia bölgesinde Xenon-126 izotopunun beklenenden daha yüksek seviyelerde tespit edildiğini duyurdu.



MARS'TAKİ BÖLGE İNSAN İZLERİYLE ANILIYOR



Gezegenin kuzey yarımküresindeki bölge, "görünürde insan yapımı megalitik yapılarıyla" ünlü. Komplo teorisyenleri, bunlardan birinin yüze benzediğine, diğerinin ise dev piramitlere benzediğine inanıyor.



NASA bilim insanları ise bunun gölgeler ve yüzey morfolojisi nedeniyle oluşan optik bir illüzyon olduğunu söylüyor.



"NÜKLEER PATLAMA KANITLARI"



Ancak Dr. Brandenburg bunların yüzeydeki nükleer patlamaların kalıntıları olduğuna inanıyor. Uzmanlara göre bir termonükleer bomba patlatıldığında, o bölgede normal olmayan bir şekilde Xenon 129 izi bırakır.



Dr. Brandenburg ayrıca Mars'ın bir zamanlar Dünya'ya benzer bir iklime sahip olduğunu, burada hayvan ve bitki bulunduğunu ve akıllı yaşamın Dünya'daki eski Mısırlılar kadar gelişmiş olduğunu savunnuyor.



Bilim insanının bulguları, bir zamanlar Mars'ta yaşayan eski bir medeniyetin, gezegenin bozulması nedeniyle yok olmaya yüz tuttuğunu ayrıntılarıyla anlatan bir CIA raporuyla da örtüşüyor.