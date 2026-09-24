Kızıl Gezegen şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de sıcak su izleri bulundu

Yüzeyden kaya örnekleri toplamak, bunları analiz etmek ve geçmişten kalma olası yaşam belirtileri aramak üzere 2021 yılında NASA tarafından Mars 'a indirilen gezgin keşif aracı Perseverance şimdi de Kızıl Gezegen'deki bir krater yakınında çok eski zamanlardan kalma sıcak su izlerine rastladı.

Perseverance, Mars yüzeyindeki Jezero Krateri'nde yaptığı araştırmada, bir zamanlar bu bölgede suyun kayalarla birkaç kez etkileşime girdiği, hatta yer altı sıcak su faaliyetleri de yaşandığına dair izler ortaya çıkardı.

space.com internet sitesinde de yayımlanan yeni araştırmada, kayalar arasından suyun dönem dönem farklı şekillerde aktığı Mars'ın bir zamanlar, şu an olduğundan çok daha sulak ve jolojik olarak daha aktif bir durumda olabileceği ifade edildi.