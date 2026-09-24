Kızıl Gezegen şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de sıcak su izleri bulundu
24.09.2026 15:15
Son keşif, Perseverance aracının, 2023'ten bu yana araştırmalar yürüttüğü Jezero Krateri'nin kenarı boyunca uzanan "Margin Unit" bölgesinde yapıldı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki keşif aracı Perseverance, bir zamanlar Kızıl Gezegen'de sıcak su akıntıları olduğuna dair bulgulara ulaştı.
Yüzeyden kaya örnekleri toplamak, bunları analiz etmek ve geçmişten kalma olası yaşam belirtileri aramak üzere 2021 yılında NASA tarafından Mars'a indirilen gezgin keşif aracı Perseverance şimdi de Kızıl Gezegen'deki bir krater yakınında çok eski zamanlardan kalma sıcak su izlerine rastladı.
Perseverance, Mars yüzeyindeki Jezero Krateri'nde yaptığı araştırmada, bir zamanlar bu bölgede suyun kayalarla birkaç kez etkileşime girdiği, hatta yer altı sıcak su faaliyetleri de yaşandığına dair izler ortaya çıkardı.
space.com internet sitesinde de yayımlanan yeni araştırmada, kayalar arasından suyun dönem dönem farklı şekillerde aktığı Mars'ın bir zamanlar, şu an olduğundan çok daha sulak ve jolojik olarak daha aktif bir durumda olabileceği ifade edildi.
Margin Unit bölgesinin güneyinde oluşan kalsiyum sülfat ve florit içeren mineral damarları, gezegende bir zamanlar sıcak su aktığına dair kanıt oluşturdu.
Son keşif, Perseverance aracının, 2023'ten bu yana araştırmalar yürüttüğü Jezero Krateri'nin kenarı boyunca uzanan "Margin Unit" bölgesinde yapıldı.
NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, keşif aracının gözlemleri, en az üç farklı dönemde suyun Mars kayalarıyla etkileşime girdiğini gösteriyor. Bunlardan birinin de eski çağlardan kalma yüzeyin altında dolaşan sıcak yer altı suyu olduğu belirtiliyor.
Keşif aracının SuperCam cihazıyla yapılan araştırmalarda bilim insanları, anakaya üzerindeki 185'ten fazla hedefi inceledi ve farklı dönemlerde suyun kayalarda başkalaşım yarattığına dair izler buldu.
Bu araştırmaların sıcak su ile ilgili olan kısmında ise Margin Unit bölgesinin güneyinde, kalsiyum sülfat ve florit içeren mineral damarları oluştuğu görüldü. Bu da volkanik kayaların arasından bir zamanlar sıcak su aktığına dair kanıt oluşturdu.