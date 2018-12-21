Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars'ta araştırmalar yapan uzay aracı Mars Express'ten Kızıl Gezegen'e ait yeni bir kare geldi.
Söz konusu karede buzla kaplı Korolev Krateri yer alıyor.
ESA, Korolev Krateri'nin Mars'ta iyi korunmuş kraterlere iyi bir örnek olduğu görüşünde.
Aynı açıklamaya göre, krateri kaplayan şey, su değil buz.
ÇAPI 82 KİLOMETRE
Korolev Krateri'nin çapının 82 kilometre olduğu belirtiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani iddialara göre gezegende suyun bol olduğu çağda oluştuğu tahmin ediliyor.