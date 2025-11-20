KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Rum yönetimiyle ilk görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Erhürman, göreve geldiği ekim ayından bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) konutuna giden Erhürman, görüşme alanında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından karşılandı.

Erhürman ve Hristodulidis arasında yerel saat ile 09.30'da başlayan görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in video konferans yoluyla katıldığı görüşmeye, Erhürman'a KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik ediyor.

Erhürman'ın, görüşmenin ardından yerel saat ile 11.00'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde basın toplantısı yaparak soruları yanıtlaması bekleniyor.

İLK ZİYARETİ ANKARA'YA YAPTI

Seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 13 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman'la yakın eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz" demişti.