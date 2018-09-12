RPG oyunu Knights Chronicle’a yeni kostüm sistemini ve yeni karakterleri dahil ettiği büyük bir güncelleme yayınladı.



YENİ KOSTÜMLER YETENEKLERİ ARTIRACAK



Yeni Kostüm, kahramanların sadece dış görünümlerini değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda onların yeteneklerini de artırıyor. Özel Kostümler, yetenek etkilerini de değiştirdiği için oyuncuların ilgisini çekecek.



Güncellemelerle birlikte gelen yenilikler, kahramanların gelişimine hız kazandıracak. Yeni eklenen kostüm ile gelen rozet sistemi sayesinde oyuncular, kahramanlarının gelişimine yardımcı olacak rozetleri kostümlerine takabilecekler. Rozetler, Kostüm Rozeti zindanından elde edilebilir. Yeni eklenen Güçlenmon ile geliştirmeler artık çok daha kolay olacak.



2 YENİ KAHRAMANLA TANIŞIN



Knights Chronicle için çıkarılan son güncelleme ile iki yeni SSR dereceli Kahraman oyuna dahil edildi: Verdandi ve Nikita. Verdandi, Draiden Elitinin bir üyesi; Nikita ise Yeraltı Dünyasından bir silah tüccarı.



Güncelleme sonrası, Kostüm güncellemesini kutlamak amacıyla katılım etkinliği ve Zindan’a giriş enerji şartını yarıya düşüren bir etkinlik başlayacak. 7 gün boyunca oyuna giren oyuncular, ödül olarak yeni bir kostüm ve 500 Kristal kazanacak.