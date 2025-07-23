Kodlama savaşı kızışıyor: Alibaba, GPT-4'e rakip modelini tanıttı

Yapay zeka alanında küresel rekabet hız kesmeden sürerken, Çin merkezli Alibaba Group, yazılımcılara yönelik yeni yapay zeka modelini duyurdu.

“Qwen3-Coder” adı verilen açık kaynaklı model, özellikle kod üretimi ve karmaşık yazılım süreçlerinin yönetimi için geliştirildi.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN ÇALIŞIYOR

Alibaba, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Qwen3-Coder’ı bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka destekli kodlama aracı olarak nitelendirdi. Modelin, “aracı yapay zeka” sistemlerinde yani yazılım geliştirme süreçlerinde insan müdahalesi olmadan görev yapabilen otomatik iş akışlarında üstün performans sunduğu belirtildi.

Yayımlanan karşılaştırmalı test sonuçlarına göre Qwen3-Coder, Çin merkezli rakipleri olan DeepSeek ve Moonshot AI’nın K2 modellerini geride bırakırken, Anthropic’in Claude’u ve OpenAI’nin GPT-4’ü gibi önde gelen ABD merkezli yapay zeka modelleriyle de belirli alanlarda aynı seviyeye ulaştı.

Alibaba’nın yeni hamlesi sektördeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.