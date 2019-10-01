TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesindeki 'Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu', Women In Technology temsilcilerini dinledi.



Tutanaklarda kuruluşun kız çocukların bilişim teknolojisine ilgisine yönelik şu tespitleri yer aldı:

Web sitelerinden tutun telefondaki işletim sistemlerine hepsi kodlama temelli. Kodlama hayatımızın parçası. Erkek çocuklarda teknolojik aletlere eğilim daha fazla. Mesela hediye alırken çocuklara araba alırsınız, tekerini söker, ama kız çocukları bebekle oynar. Aslında araştırmalarda şu fark edildi, fen ve matematik ile kodlamada kız çocukları erkeklerden daha başarılı olabiliyor. Biz de bu algıyı değiştirebilmek, kız çocuklarını da bu alana çekebilmek için yola çıktık. Mezunlar, standart eğitimle bugünün iş dünyasında çözüm üretemiyor. Gördüğümüz bir sıkıntı var: STEM'le ilgili alanlar daha teknik, ekonomik getirisi ve katma değeri daha yüksek bölümler ve maalesef bunlar erkekler tarafından domine edilmiş.



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