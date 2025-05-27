Kolombiya'da UFO krizi: Gizemli küre uzaydan mı geldi?

Bilim insanları, Kolombiya'ya düşen ve "uzaydan geldiği" söylenen gizemli bir "UFO" küresini inceliyor.



Görgü tanıklarının Mart ayında Buga kasabasının üzerinde uçtuğunu iddia etmelerinin ardından bilim insanları sözkonusu kürenin görüntülerini yayınladı.



Gökyüzünde zikzaklar çizerek uçtuğu söylenen "kürenin" inişten kısa bir süre sonra bulunduğu bildirildi.

"DÜNYA DIŞI VARLIK" TARTIŞMALARI



Bilim insanları tarafından analiz edilen bu nesne, "dünya dışı varlık" tartışmalarına yol açtı.



4 kilogram ağırlığındaki objeyi X-ışınları ile inceleyen araştırmacılar kürenin metal benzeri malzemeden yapılmış üç katmandan oluştuğunu keşfettiklerini açıkladı.

İNSAN YAPIMI EKLER BULUNMUYOR



Küreyi inceleyen Kolombiyalı radyolog Dr. Joe Luis Velazquez, kürede insan yapımı olduğunu gösteren "kaynak veya ek yeri" bulunmadığını iddia ediyor.



İçinde 18 mikro küre daha bulunan kürenin üzerindeki yazıların ne anlama geldiği de bilinmiyor.



Dış katmanın titanyum veya çelikten üretilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Uzmanlar kürenin kökenini tespit etmek için daha fazla test yapılması gerektiğini vurguluyor.

KOMPLO TEORİSYENLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ



Küre, özellikle sosyal medyada komplo teorisyenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.



Bazı uzmanlarsa küreyi "ilgi çekici bir sanat projesi olarak" nitelendirdi. Kürenin 3 boyutlu Metal yazıcı ile üretilmiş olabileceği düşünülüyor. Bu durumun kürenin üzerinde kaynak izi ya da ek yeri bulunmayışını açıklayabileceği ifade eiliyor.